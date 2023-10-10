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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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يقدم موقع البوابة نيوز، بث مباشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء.

وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمي والمعرفي والمهارى والبدني.

https://www.youtube.com/live/_ajbt4un0I0?si=yU7qkhg_KXg0ifmR

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السيسي الإقليمي والدولي البوابة نيوز الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرطة
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