بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

يقدم موقع البوابة نيوز، بث مباشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء.

وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمي والمعرفي والمهارى والبدني.

https://www.youtube.com/live/_ajbt4un0I0?si=yU7qkhg_KXg0ifmR