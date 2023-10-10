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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

هيئة الكتاب تعلن فتح باب الاشتراك لدور النشر في معرض القاهرة الـ55

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 5 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
ويفتح باب الاشتراك أمام الناشرين، بداية من اليوم الثلاثاء ١٠ أكتوبر الجاري، ويستمر حتى ١٥ نوفمبر المقبل.
وكانت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض قد اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

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الهيئة المصرية العامة للكتاب دور النشر المصرية معرض القاهرة الدولي للكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور سليم حسن
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