أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8274 جنيه للشراء، مقابل 30.9586 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 32.4551 جنيه للشراء، مقابل 32.6025 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 37.5108 جنيه للشراء، مقبل 37.6735 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 33.8763 جنيه للشراء، مقابل 34.0279 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 20.6660 جنيه للشراء، مقابل 20.7581 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو: 4.2275 جنيه للشراء، مقابل 4.2467 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2185 جنيه للشراء، مقابل 8.2539 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 99.6781 جنيه للشراء، 100.1345 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3918 جنيه للشراء ، مقابل 8.4301 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 81.7661 جنيه للشراء ، مقابل 82.1248 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو: 80.0650 جنيه للشراء، مقابل 80.4181 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو: 8.4533 جنيه للشراء، مقابل 8.4916 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو: 43.4189 جنيه للشراء، مقابل 43.7144 جنيه للبيع.