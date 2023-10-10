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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8274 جنيه للشراء، مقابل 30.9586 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 32.4551 جنيه للشراء، مقابل 32.6025 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو:  37.5108 جنيه للشراء، مقبل 37.6735 جنيه للبيع. 

أما  الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 33.8763 جنيه للشراء، مقابل 34.0279 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 20.6660 جنيه للشراء،  مقابل 20.7581  جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو: 4.2275 جنيه للشراء، مقابل 4.2467 جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2185 جنيه للشراء، مقابل 8.2539 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدينار الكويتي نحو:  99.6781 جنيه للشراء، 100.1345 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3918 جنيه للشراء ، مقابل  8.4301 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 81.7661 جنيه للشراء ، مقابل 82.1248 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو: 80.0650 جنيه للشراء، مقابل 80.4181 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو: 8.4533 جنيه للشراء، مقابل 8.4916 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو: 43.4189 جنيه للشراء، مقابل 43.7144 جنيه للبيع.

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اسعار العملات العملات اليوم
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