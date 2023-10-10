اليوم.. «اقتصادية النواب» تعقد أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، أول اجتماعاتها اليوم، بعد تشكيل هيئة المكتب لدور الانعقاد الرابع، حيث تناقش خطة عمل اللجنة.

ويشهد الاجتماع أيضا اليوم، نظر ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

كما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.