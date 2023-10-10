ads
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السفير الفلسطيني لدى روسيا: جارٍ التحضير لزيارة الرئيس محمود عباس إلى موسكو

محمود عباس
محمود عباس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل بأنه يجري التحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو.

وقال نوفل، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية: "إننا نحافظ على اتصالات يومية مع موسكو، والتحضيرات جارية الآن لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو".

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات بين قادة فلسطين وإسرائيل في موسكو، قال السفير عبد الحفيظ نوفل: "هذا الاحتمال لم يعد واردا".

وأضاف نوفل: "في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا يمكننا فعل هذا،  نعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل، ونعتقد أن ما حدث في غزة هو إشارة جدية للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتابع السفير الفلسطيني لدي روسيا أنه من الضروري استئناف المفاوضات تحت رعاية اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط وبمشاركة الدول المعنية.

ads
السفير الفلسطيني لدى روسيا موسكو محمود عباس
ads