معدلات عالمية لمحطات توليد الكهرباء فى الكفاءة واستهلاك الوقود

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على الجهود الكبيرة التى بذلتها شركات إنتاج الكهرباء لتلبية متطلبات المواطنين وتوفير الكهرباء بأقل كميات يمكن استهلاكها من الوقود مما ساهم فى تقليل معدلات تخفيف الأحمال خلال ذروة الصيف كذلك الجهود التى قامت بها هذه الشركات لتوفير المهمات ومستلزمات الإنتاج والاستغلال الأمثل للورش والإمكانات المتوافرة بها لتوفير العملات الأجنبية وتنفيذ كل أعمال التطوير والتحديث المطلوبة للحفاظ على مكونات الشبكة القومية ومحطات التوليد.

في ذات السياق اعتمدت الجمعيات العامة لشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء الستة عشر الحسابات الختامية ونتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى لشركات إنتاج القاهرة والوجه القبلى وشرق الدلتا ووسط الدلتا حيث أكدت مؤشرات نتائج الأعمال تحقيقها موشرات إيجابية هى الأفضل على مدار السنوات الماضية وتقرر صرف حوافز التميز والعلاوات للعاملين دون الانتظار لعقد اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر لاعتماد نتائج هذة الشركات وذلك وفقا للاسس المعمول بها خلال السنوات الماضية.

وأكدت القابضة للكهرباء نجاحها بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضيه وتحقيق الإستقرار للشبكة القومية وإستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها المتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

“خفض معدلات استهلاك الوقود”

قال المهندس محمد مختار رئيس شركة الوجة القبلى لانتاج الكهرباء ان العام الاخير شهد قفزة غير مسبوقة فى مؤشرات الاداء حيث تم خفض معدلات استهلاك الوقود لانتاج الكيلووات وزيادة اتاحية وحدات التوليد وتقليل الخروج الاضطرارى للوحدات مع الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية للوحدات واستغلال المخزون الراكد بالمخازن اقتصاديا مشيرا الى ان معدل استهلاك الوقود لانتاج الكيلووات يبلغ 191 جرام.



“تطبيق اجراءات نظم الجوده”

ومن جانبه قال المهندس حمدى ضرغام رئيس شركة انتاج وسط الدلتا ان القدره الفعليه لمحطات التوليد التابعة للشركه تبلغ 5700 ميجا وات بنسبه مساهمه 16% من اجمالي القدرات الفعليه لشركات التولبد على مستوى الجمهوريه وقد بلغ حجم الاستثمارات هذا العام 61 مليون جنيه والتزمت الشركه بتنفيذ كافه برامج الصيانه الصيانه والعمرات طبقا لتوصيات الشركات المصنعه للحفاظ على كفاءه وحدات التوليد بالتنسيق مع التحكم القومي وحققت ايتاحيه قدرها.94.8 % وطبقت سياسه اختيار تشغيل وحدات توليد بكل محطه بما يحقق افضل معدلات استهلاك الوقود مع الالتزام بالقدرات المطلوبه من قبل التحكم القومي والتنسيق لتحقيق التشغيل الاقتصادي للوحدات وقامت الشركه بعده اجراءات لتطوير الاداء منها تحقيق اعلى كفاءه لتشغيل وصيانه لمحطات التوليد لتقليل معدل استهلاك الوقود الذي بلغ 162.6 جرام لكل كيلو وات بانخفاض قدره اكثر من خمس جرام عن المعدل المستهدف ومواكبه التطورات العالميه في كافه المجالات

اكد ضرغام تطبيق اجراءات نظم الجوده وتحويل منظومه الجوده القائمه الى نظام الاداره التكاملي وتركيب احدث الاجهزه المطلوبه على مداخل وحدات التوليد لتحسين الرصد البيئي وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري وتعظيم دور التصنيع المحلي لترشيد النفقات زياده اسعار قطع الغيار وارتفاع تكلفه الاصلاح خارج البلاد واستثمار خبرات القدرات البشريه المتمثله في العمالة الفنيه المدربه لتنفيذ اعمال الصيانات المطلوبه اثناء اجراء العمرات لوحدات التوليد وتصنيع الاعمده لصالح شركه توزيع الكهرباء حيث بلغ عدد الاعمده التي تم تصنعها خلال العام 7330 الف عمود جهد منخفض و1531 عمود جهد متوسط

