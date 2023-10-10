اليوم.. محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب بالامارات

ينضم النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف المنتخب الوطنى بالإمارات مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة فى وديتى زامبيا والجزائر في يومي ١٢،١٦ من الشهر الجاري، ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا في يناير المقبل وتصفيات كأس العالم.

ويشارك قائد المنتخب في تدريبات الفراعنة اليوم استعدادًا لمواجهة الخميس المقبل امام زامبيا.

وضمت القائمة الخاصة بالمعسكر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

احمد كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفى محمد

مروان حمدي

