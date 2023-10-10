نيبينزيا: سيتم تدمير مخازن الحبوب التي يتم تخزين الأسلحة فيها في أوكرانيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن مخازن الحبوب والموانئ في أوكرانيا سيتم تدميرها إذا تم استخدامها لتخزين المعدات العسكرية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأضاف نيبينزيا: "نؤكد مرة أخرى أن روسيا لا تضرب أهدافا مدنية ولا تستهدف المدنيين".

وأكد: "يتم استخدام الأسلحة عالية الدقة حصريا لتدمير الإمكانات العسكرية لنظام زيلينسكي والأشياء المرتبطة به".

وذكرت سلطات مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا في وقت سابق، تضرر مواقع بنية تحتية للموانئ وتعليق عمل معبر نهري نتيجة انفجارات.

وفي 25 سبتمبر، قال الجيش الأوكراني إنه في مقاطعة أوديسا، نتيجة للانفجارات الليلية، تم "تدمير المحطة البحرية فعليا" وتضرر مخزن الحبوب.

وكانت القوات الروسية بدأت قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث تستهدف الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.