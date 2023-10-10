شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في شمال وجنوب قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، منزلًا في بلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 14 شهيدًا على الأقل.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لشقيقين فلسطينيين ما أدى لاستشهاد 14 فردًا من عائلة واحدة، علمًا بأن والد هذين الشقيقين ووالدتهما وشقيقين لهما استشهدوا خلال قصف لمنزل مجاور لمنزلهما قبل عامين.

وقالت مصادر إن عددًا غير معروف حتى الآن من المواطنين الفلسطينيين استشهد، فيما أصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال لمبنى سكني وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن المصابين والشهداء هم ممن تركوا بيوتهم من مناطق شرق خان يونس التي تتعرض لقصف مدفعي متواصل، حيث أصبحوا بلا مأوى، وجلسوا يستريحون في مدخل المبنى المستهدف.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال المسجد الكبير ومبنى البلدية القديم وسط مدينة خان يونس.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ المسجد الكبير الذي يعد أحد أهم المعالم البارزة في مدينة خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من المارة.

وأكد هؤلاء الشهود أن الطائرات قصفت أيضا مبنى بلدية خان يونس الذي يقع وسط المدينة، ويوجد بجواره العديد من المحال التجارية والمنازل السكنية.