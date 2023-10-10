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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: واشنطن تحذر "حزب الله" من فتح جبهة جديدة مع إسرائيل

البنتاجون
البنتاجون
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حذر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، حزب الله اللبناني من مغبة اتّخاذ "قرار خاطئ" بفتح جبهة ثانية مع إسرائيل في خضم تصديها لهجمات حركة حماس في قطاع غزة.

وأعرب المسؤول في تصريح لصحفيين عن "قلق بالغ إزاء احتمال اتخاذ حزب الله فتح جبهة ثانية في هذا النزاع".

وأضاف أنّه من بين الأسباب التي دفعت واشنطن إلى نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية في شرق البحر المتوسط، إفهام تنظيمات إقليمية تدعمها إيران، على غرار حزب الله، ضرورة عدم "التشكيك في التزام الحكومة الأمريكية دعم القدرات الدفاعية لإسرائيل".

وأعلن حزب الله الإثنين مقتل ثلاثة من عناصره في قصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان، ردّ عليه بقصف ثكنتين إسرائيليتين.

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حزب الله البنتاجون غزة فلسطين قوات الاحتلال
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