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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: مقتل 11 أمريكيا على الأقل في إسرائيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين أن 11 أمريكيا على الأقل قتلوا في إسرائيل.

وأضاف الرئيس بايدن، أنه يعتقد بوجود عدد من الأمريكيين ضمن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، بحسب التصريحات التي أوردتها فضائية "العربية".

وأشار بايدن إلى أن الشرطة الأمريكية تعمل على تعزيز الأمن حول المقرات اليهودية في الولايات المتحدة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة ردا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت 7 أكتوبر، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

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