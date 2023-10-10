بايدن يوافق على نقل صواريخ "ATACMS" إلى أوكرانيا

أعلنت صحيفة نيويوركر الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على نقل صواريخ "ATACMS" التكتيكية إلى أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وجاء في المقال: "في سبتمبر، قبل وقت قصير من زيارة زيلينسكي الثانية لواشنطن، وافق بايدن على إرسال صواريخ "ATACMS" التكتيكية إلى أوكرانيا بعد رفض الفكرة لمدة عام تقريبا".

يذكر أنه لم تعلن واشنطن رسميا بعد عن توريد الصواريخ التي يبلغ مداها حوالي 300 كيلومتر.

وأفادت صحيفة "ديلي تلجراف"، بأن بايدن سيطلب من الكونغرس أكبر حزمة من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، والتي يجب أن تكفي حتى بداية عام 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم هذه المساعدة قد يصل إلى 100 مليار دولار. ووفقا للصحيفة، تسعى الإدارة الديمقراطية إلى تجنب خلافات جديدة مع الحزب الجمهوري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 2024.

ومن ناحية أخرى، أصبح الحفاظ على الدعم المالي المقدم لنظام كييف قضية مثيرة للجدل على نحو متزايد بين سكان الولايات المتحدة. وأظهر أحدث استطلاع أجرته شركة الأبحاث إيبسوس ورويترز، أن نسبة الأمريكيين الذين يدعمون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا انخفضت إلى 41% من 46% في مايو.

يذكر أنه لم تعلن واشنطن رسميا بعد عن توريد الصواريخ التي يبلغ مداها حوالي 300 كيلومتر.

وأفادت صحيفة "ديلي تلغراف"، بأن بايدن سيطلب من الكونجرس أكبر حزمة من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، والتي يجب أن تكفي حتى بداية عام 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم هذه المساعدة قد يصل إلى 100 مليار دولار. ووفقا للصحيفة، تسعى الإدارة الديمقراطية إلى تجنب خلافات جديدة مع الحزب الجمهوري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 2024.

ومن ناحية أخرى، أصبح الحفاظ على الدعم المالي المقدم لنظام كييف قضية مثيرة للجدل على نحو متزايد بين سكان الولايات المتحدة. وأظهر أحدث استطلاع أجرته شركة الأبحاث إيبسوس ورويترز، أن نسبة الأمريكيين الذين يدعمون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا انخفضت إلى 41% من 46% في مايو.