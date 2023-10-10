نجل ترامب: كل صراع مسلح كبير في العالم سببه ضعف الولايات المتحدة

صرح إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن فتيل الصراع العالمي المقبل يمكن أن يشتعل في تايوان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكتب إريك ترامب على موقع X (تويتر سابقا): "تايوان هي التالية"، معربا عن رأي مفاده أن كل صراع مسلح كبير في العالم هو نتيجة لضعف الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق ذُكر أن الولايات المتحدة ستقوم بتزويد تايوان بصواريخ مضادة للسفن في السنوات المقبلة.

وصرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن قضية تايوان خط أحمر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

يشار إلى أن الصين زادت في الأشهر الماضية من وتيرة المناورات والطلعات الجوية، وهي تشدّد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد باستعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.

من جهتها، لا تعترف واشنطن رسميا سوى ببكين، إلا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايبيه، تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.

وتتمتع الولايات المتحدة وتايوان بعلاقة غير رسمية قوية وراسخة لأكثر من 40 عاما، اعتمادا على 3 قوانين واتفاقات اعتمدتها الولايات المتحدة.

ويمثل قانون العلاقات مع تايوان "تي آر إيه" (TRA)، الذي أقره الكونغرس في عام 1979، حجر الأساس لهذه العلاقات، إذ يقنن تسليح تايوان لتدافع عن نفسها.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تايوانية بأن الولايات المتحدة ستقدم لتايوان 11 راجمة صواريخ من نوع "HIMARS" في عام 2024، إضافة إلى 64 صاروخا من نوع "ATACMS".