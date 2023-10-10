روسيا تخطط لمواصلة الإمدادات الإنسانية من الحبوب والأسمدة العام المقبل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الاثنين، إن روسيا ستواصل تقديم الإمدادات الإنسانية من الحبوب والأسمدة إلى الدول الأكثر احتياجا العام المقبل.

وأضاف لافروف عقب محادثاته مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط "سنواصل نشاطنا الإنساني في هذا الاتجاه العام المقبل"، بحسب وكالة /تاس/ الروسية.

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال القمة الروسية الإفريقية قرار موسكو "بإرسال شحنة كبيرة مجانية من الحبوب كمساعدات إنسانية إلى ست دول إفريقية مدرجة على قائمة برنامج الغذاء العالمي".

وأضاف الوزير الروسي أن "هذه هي الدول التي هي في أمس الحاجة إلى الغذاء. وسيتم الانتهاء من هذه الإمدادات بحلول نهاية العام".