الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم تزور مكتبة مصر العامة بالمنيا

استقبلت الدكتورة أمل عليوة مديرعام مكتبة مصر العامة بالمنيا الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي ومقدم برنامج “الضفة الأخرى” على قناة القاهرة الإخبارية.

وقد تناول اللقاء التعريف بأنشطة المكتبة المختلفة من دورات تدريبيبة وانشطة ثقافية وورش عمل مختلفة.

وأكدت مديرة المكتبة أن المكتبه تعد منارة ثقافية على أرض المحافظة ولها دو بارز وكبير في المجتمع المنياوى.

وأضافت أن المكتبة تقدم العديد من الأنشطة والكورسات التي تخدم جميع فئات المجتمع بهدف تنمية المواطنين فكريا وروحيا وجسديا فهناك دورات تدريبية للحاسب الآلي ودورات تعليمية لمساعدة الطلاب في الدراسة ودورات في تعلم اللغات الإنجليزية والإسبانية والكورية والفرنسية والصينية والإيطالية ألعاب الدفاع عن النفس كالكاراتيه اضافة إلى كورسات الموسيقى والرسم والكارتيه وغيرها فهدفنا تنمية بوجه عام كما يوجد بالمكتب أيضا كورسات للاتيكيت والارشاد الأسرى والطبخ

وأوضحت أن المكتبة استحدثت وسيلة للتواصل مع أعضائها وهي عمل أبليكيش على الهاتف المحمول لإتاحة كل المعلومات للأعضاء مثل مواعيد فتح المكتبة وإغلاقها وفتح القاعات والصيانة والندوات والكورسات والورش والفعاليات الثقافية.

وأوضحت مديرة المكتبة أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتم اعتماد المكتبة كمركز معتمد لأكاديمية " سيسكو" لعمل كورسات في البرمجيات والتحول الرقمي كما تخدم المكتبة ذوي الاحتياجات الخاصة عدا الإعاقات الذهنية فقط.

هذا وقد نظمت المكتبة خلال الفترة الماضية معرضها الثالث للكتاب تحت شعار " كتاب لكل بيت" لتنمية الوعي الثقافي والمعرفي للمواطنين بمختلف أعمارهم وبيع الكتب الزائدة عن حاجة المكتبة لاستفادة الأسر وأعضاء المكتبة بها فقد ضم المعرض ما يقرب من 5 آلاف كتاب في مختلف فروع المعرفة.

وأوضحت مدير عام المكتبة أن مشروع المكتبة المتنقلة الذي تنفذه مكتبة مصر العامة بالمنيا سيغطي جميع القري بمراكز المحافظة ويتم تنفيذه يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، مشيرة إلى أنه تم تحديد موعد لكل مركز من مراكز المحافظة التسع.

وأكدت رئيس تحرير “البوابة نيوز” أنها سعيدة بزيارتها لمكتبة مصر العامة بالمنيا والتعرف على أنشطتها مؤكدة على وجود تعاون فى الفترة القادمة فيما يختص بالتدريبات ومنها عمل تدريبات أون لاين عن التحول الرقمى وأهميته فى المرحلة الراهنة.

وأشادت بالأنشطة الثقافية والفنية التى تقدمها المكتبة والتى تعمل على اكتشاف المواهب وتنمية الإبداع والابتكار لدى الشباب والأطفال فهى منبر ثقافي بمحافظة المنيا كما أشادت بأنشطة المكتبة المتنقلة التى تتم بقرى مراكز المنيا ودورها الفعال فى نشر الوعى والثقافة .