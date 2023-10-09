الخارجية الفرنسية: مقتل فرنسي ثان في إسرائيل

أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن مواطنا فرنسيا آخر قتل في الهجمات التي نفذتها حركة حماس في إسرائيل، ليصل إجمالي عدد الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في هذه الهجمات في الأيام الأخيرة إلى اثنين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية - في بيان لها - إن فرنسا تعرب عن أسفها لوفاة مواطن فرنسي ثان وقع خلال هجمات نفذتها حماس ضد إسرائيل، وتبعث بأصدق تعازيها لعائلته وتتواصل معهم ومع السلطات الإسرائيلية لتقديم كل الدعم في هذه المحنة.

وأضافت: "نحن نواصل الخطوات اللازمة لمعرفة وضع مواطنينا الذين لم يتم تحديد أماكنهم حتى الان هناك".

وكانت الخارجية الفرنسية قد أعلنت أمس الأحد - في بيان صحفي - مقتل مواطنة فرنسية في إسرائيل، في أعقاب الهجمات التي نفذت أول أمس السبت، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ظروف الوفاة.

ووفقا للبيان، تم تشكيل خلية إدارة أزمات لمساعدة الجالية الفرنسية والمواطنين الفرنسيين المتواجدين هناك بشكل عابر.

كما أكدت الوزارة أن فريقها والسفارة الفرنسية في تل أبيب والقنصليتين العامتين في تل أبيب والقدس "في حالة تعبئة" لمحاولة معرفة وضع العديد من المواطنين الذين لم يتم تحديد مكانهم، وهم على اتصال دائم مع عائلاتهم ومع السلطات الإسرائيلية.

ووفقا لوسائل اعلام فرنسية، هناك سبعة من هؤلاء المواطنين لم يستدل على مكانهم حتى الآن في إسرائيل.