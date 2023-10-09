أحد أبطال أكتوبر: بعد 48 ساعة من تخرجي كنت قائدا لفصيلة على الجبهة

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش أحد فرسان سلاح المشاه في حرب أكتوبر، إنه بعد تخرجه في الكلية الحربية تم توزيعه، وذهب للكتيبة 18 فوجدها في حالة اشتباك وكان من المستحيل أن يدخل للكتيبة، فطالبوه بالانتظار حتى تأتي فترة هدوء، فقضى أول ليلة له في الكتيبة 17، حتى هدأ الاشتباك ودخل إلى كتيبته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه في اليوم التالي التحق بكتيبته وتولى قيادة فصيلة بها نحو 50 جنديا على الجبهة أمام العدو الإسرائيلي بعد تخرجه بـ48 ساعة فقط.

ولفت إلى أن الجنود في فصيلته كانوا بسطاء، لكن الهزيمة ولدت لديهم رغبة كبيرة في الثأر، بخاصة أنهم لم يحصلوا على فرصة للقتال ضد العدو من قبل، كنا نستيقظ طوال الليل بنسبة 100%، وفترات الراحلة في النهار، وعرفت كل شيء عن حياتهم، واقتراب القائد من جنوده يخلق حالة من الترابط أكثر وقت المعركة.