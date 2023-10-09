بوتين يبحث غدًا مع السوداني الوضع في الشرق الأوسط

أفادت الرئاسة الروسية، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري غدًا محادثات في الكرملين، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حول الوضع في الشرق الأوسط.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الاثنين/ - أن بوتين سيبحث مع رئيس الوزراء العراقي، الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك سبل تطوير التعاون الروسي - العراقي متعدد الأوجه، فضلًا عن الأوضاع الحالية على جدول الأعمال الدولي، وفي المقام الأول الوضع في الشرق الأوسط، بشكل شامل.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، قد دعا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وشدد على أن التصعيد الحالي بين الطرفين يمثل انتكاسة خطيرة للغاية للنزاع، ويجب على الفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى طاولة المفاوضات.