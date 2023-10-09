مندوب فلسطين بالجامعة العربية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر بحق شعبنا

قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إنّ العدوان الإسرائيلي على فلسطين همجي وخلّف دمارا هائلا، مواصلا: "نتطلع إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب حتى ينصر بالعفل وليس القول فقط الشعب الفلسطيني وحتى لا يتركه وحيدا وفريسة لهذا العدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف "العكلوك"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نتطلع إلى دعم حقيقي، أي دعم سياسي واضح لا لبس فيه من خلال قرار الجامعة وسفراء الدول العربية حول العالم ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، كما نطلب الدعم المالي، ونطلب أيضا الدعم الإغاثي في ظل الحصار الكامل على الشعب الفلسطيني، وبخاصة قطاع غزة".

وتابع: "لدينا 22 دولة عربية، وكل دولة إن أرادت نصرة ودعم الشعب الفلسطيني عليها أن توجه سفراءها حول العالم، وبخاصة لدى المنظمات الإقليمية والدولية ليخرجوا بمجموعات عربية حتى يفضحوا هذا الاحتلال العنصري الجبان الذي يقصف المدنيين ويسمح مباني ومربعات سكنية عن وجه الأرض وهو ما روّج له وزراء الاحتلال الإرهابيين".