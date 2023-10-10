نقابة الرياضيين تحتفل بختام دورة المدربين والإداريين بالفيوم.. صور

احتفلت نقابة المهن الرياضية بالفيوم، مساء اليوم الأثنين ، بختام دورة المدربين والاداريين والتى تحمل اسم النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة نادى محافظة الفيوم، والتى شارك فيها 58 من المدربين والإداريين، فى مختلف الألعاب الرياضية وأستمرت 45 يوما واقيمت بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات الكبرى بنادى المحافظة.

حضر حفل التخرج الدكتور فتحى ندا النقيب العام للرياضيين والدكتور جمال محمد على الأمين العام للنقابة والمهندس عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة نادى الفيوم عضو مجلس النواب والكابتن وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ والعمدة كامل فيصل عضو مجلس النواب والدكتور عرفه صبرى نائب رئيس جامعة الفيوم ونقيب العلميين بالمحافظة وحازم طه نقيب المحلمين بالفيوم والدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بالفيوم والدكتور أشرف العباسي نقيب الرياضيين بالفيوم والمستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس إدارة نادى قارون بالفيوم وسامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم وأحمد راضى مدير منطقة الكرة.

وأشرف على تنظيم الحفل الدكتور ايهاب منصور نائب رئيس اكاديمية كرة بالنقابة العامة للمهن الرياضية والكابتن صبرى صادق البرديسى المشرف على الدورة وعضو مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية بالفيوم وايمن فزاع امين الصندوق بنقابة الرياضيين بالمحافظة والامين العام للنقابة محمود قرنى والاعضاء خالد عبد المحسن وجمال غانم واحمد ربيع ومصطفى حسنى .

بدأت الإحتفالية بعقد صالون ثقافى عن السياحة الرياضية بالفيوم وكيفية الاستفادة من المقومات السياحية فى المحافظة فى الرياضة وخير دليل ما حظيت به بحيرة قارون خلال السنوات الاخيرة من اقامة مهرجانات وبطولات رياضية وان عدد الدارسين فى برنامج السياحة الرياضية الذى استحدثته كلية التربية الرياضية فى جامعة الفيوم بلغ قرابة الالف دارس .

وتم خلال الاحتفالية عرض فيلم وثائقى عن النقابة العامة للمهن الرياضية واخر عن فعاليات الدورة ورحب الدكتور اشرف العباسي نقيب الرياضيين بالحضور، ثم تحدث الدكتور جمال محمد على عن الرياضة وأنها أمن قومى للشعوب وانها تزيد القدرة على الانتاج وايضا زيادة الانتماء وزيادة القدرة على التفكير.

وأضاف أن الرياضة والاقتصاد وجهين لعملة واحدة واستشهد بان الرياضة فى البرازيل تحتل المرتبة الثالثة فى مصادر الدخل القومى والمركز الخامس فى امريكا .

عقب ذلك ردد الدارسين القسم ثم التقطوا الصور التذكارية مع قيادات النقابة والحاضرين .

وكان قد حاضر فى الدورة للدارسين الدكتور أشرف العباسى نقيب الرياضيين بالفيوم، والدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضة بجامعة الفيوم، ونخبة من اساتذة الجامعات المصرية من المتخصصين فى هذا المجال.

يذكر أن الدورة نظمتها نقابة المهن الرياضية، وتحمل رقم 498 وتهدف الى رفع كفاءة المدربين والاداريين وثقل مهارتهم التدريبية وفقا لاحدث نظم التدريب الحديث والمعايير الرياضية، وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من طاقاتهم الابداعية والمهارية.

inbound7586186177665342836

inbound7765116267677110071

inbound9174590745035179375

inbound1891866597381329348