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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بتوثيق سائق وتعذيبه أعلى سيارة نقل بالمطرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم بحبس المتهمين بتوثيق سائق وتعذيبه أعلى سيارة نقل 4 ايام علي ذمة التحقيقات كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بتضرره من (سائق، وآخر عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) لحدوث مُشادة كلامية بينهم لإعتقاد المتهم الأول بقيام المجنى عليه بالإرشاد عن شقيقه فى قضية "مخدرات" و تطورت لمشاجـرة تعديا خلالها عليه بالضــرب وتوثيقه أعلى سيارة نقــل قيادة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه .. كما تم بإرشــاد أحدهما ضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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4 أيام المباحث الجنائية أعلى سيارة نقل بدائرة قسم شرطة الساحل
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