حبس المتهمين بتوثيق سائق وتعذيبه أعلى سيارة نقل بالمطرية

أمرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم بحبس المتهمين بتوثيق سائق وتعذيبه أعلى سيارة نقل 4 ايام علي ذمة التحقيقات كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بتضرره من (سائق، وآخر عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) لحدوث مُشادة كلامية بينهم لإعتقاد المتهم الأول بقيام المجنى عليه بالإرشاد عن شقيقه فى قضية "مخدرات" و تطورت لمشاجـرة تعديا خلالها عليه بالضــرب وتوثيقه أعلى سيارة نقــل قيادة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه .. كما تم بإرشــاد أحدهما ضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.