برلماني: تحرير توكيلات مزورة لمرشح رئاسي محتمل محاولة فاشلة لتشويه العملية الانتخابية

استنكر النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، مؤكدًا أنها جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الغرض من تلك المحاولة الفاشلة هو تشويه العملية الانتخابية، وإفساد المشهد الديمقراطي، مضيفًا: "كل محاولات الحاقدين والمتآمرين ستبوء بالفشل، ولن يفلحوا في عرقلة مسيرة الدولة المصرية في طريقها إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها جموع المصريين".

وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على عناصر المنظومة، بداية من المطبعة والأشخاص بمحافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس)، وذلك بعد تكثيف التحريات، وإلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وأوضح النائب رفعت شكيب، أن المرشح الرئاسي المحتمل خالف القانون والدستور، وارتكب هو وأنصاره جرمًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة التصدي بكل قوة لمن يحاول أن يشوه العملية الانتخابية.