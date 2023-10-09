طارق جلال: تكريم مواهب التواصل الاجتماعي سيحفزهم على الاستمرار في نشر المحتوى الجيد

قال الفنان الكوميديان طارق جلال، إنه يجب الاهتمام والاعتناء بمواهب مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة التيك توك، موضحًا أنه لو هناك سلبيات لأي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي فمن الأكيد أن له إيجابيات كثيرة، لا سيما لمن يستغلونها بشكل سليم لتسليط الضوء على موهبتهم الفنية.

وأضاف "جلال"، في مداخلة هاتفية عبر قناة “صدى البلد”، أنه مع ضرورة وجود مهرجان سنوي يُخصص فقط للمواهب والمبدعين، الذين يصنعون محتوى هادف، وما أكثرهم، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت أمرًا واقعيًا، وتفرز لنا من حين لأخر موهوبين؛ فلماذا لا نسلط الضوء عليهم ويتم تكريمهم في مهرجان كبير تكون مصر أو لدولة في العالم تعمل مهرجان معني بالمواهب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الفنان الكوميديان طارق جلال، إلى إطلاق مهرجانات لتكريم مواهب التواصل الاجتماعي، وذلك تقديرًا لجهودهم في نشر المحتوى الهادف والبناء، موضحًا أن السوشيال ميديا أصبحت منصة مهمة لنشر المحتوى، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواهب الشابة التي تستحق التقدير على ما تقدمه من محتوى هادف وبناء.

وأكد أن إطلاق مهرجانات لتكريم مواهب التواصل الاجتماعي سيكون بمثابة حافز لهم على الاستمرار في نشر المحتوى الجيد، وتحفيز الآخرين على الإبداع، موضحًا أن هناك العديد من المواهب الشابة على السوشيال ميديا التي تقدم محتوى يساهم في نشر الوعي والمعرفة، ودعم القضايا الاجتماعية والإنسانية.

وشدد على ضرورة دعم المواهب الشابة على السوشيال ميديا، وتوفير الفرص لهم للإبداع والتميز.