الأهلي يهزم الاتحاد ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية للسلة

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في ثمن نهائي البطولة، التي تستضيفها قطر في الفترة من ١-١٢ أكتوبر الجاري.

وقدم لاعبو النادي الأهلي مباراة قوية على الصعيدين الفني والبدني، ونجح اللاعبون في ترجمة مجهودهم إلى انتصار على زعيم الثغر بنتيجة 82-77.

وتضم البعثة كلا من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، يوسف المعدوي.

