التنمية المحلية تتابع فعاليات الخطة التدريبية بسقارة| صور

تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الثاني في الأسبوع التدريبي التاسع للخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذى يتضمن 5 دورات تدريبية يستفيد منها 180 متدرباً من جميع المحافظات، وذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية، واستمراراً لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى.

وتتضمن الخطة التدريبية في الأسبوع التاسع، دورة تدريبية جديدة لأول مرة وهى إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة والقضاء علي الفساد، ودورة مجمعة لمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ودورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة ،ويتم التدريب من خلال فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة برنامج إدارة المشروعات PMP والاجايل، ودورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني للأسبوع الثانى على التوالى .