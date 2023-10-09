لافروف: موقف الغرب بشأن تطورات النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني يثير تساؤلات جدية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، عن أمل موسكو في أن تدعو الدول الغربية إلى وقف الأعمال العدائية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الموقف الحالي للغرب يثير تساؤلات جدية.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي، أعقب محادثاته مع أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط -: "لقد استمعنا إلى التصريحات ذات الصلة من نظرائنا الغربيين الذين يدينون الهجوم ضد إسرائيل، ونتوقع أن يدعوا أيضًا إلى وقف الأعمال العدائية، لكن موقفهم يثير تساؤلات جدية".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أن موقف الدول الغربية، القائم على مبدأ الدعم غير المشروط لإسرائيل، لا يفضي إلى حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، والذي وصفه وزير الخارجية الروسي بأنه "أطول صراع مُعقد على وجه الأرض".

وأضاف لافروف أن "مثل هذه النوبات حدثت مرات عديدة، ولكن بعد أن هدأ الوضع، لم يتم بذل الجهود اللازمة للقضاء على السبب الجذري الذي يقوض الاستقرار في الشرق الأوسط. وأعني بذلك تسوية الأزمة الفلسطينية على أساس حل الدولتين بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، ووفقًا لاتفاقات الأطراف المعنية، بما في ذلك تلك التي تم التوصل إليها في اجتماعي أوسلو ومدريد، استجابة لمبادرة السلام العربية".

وشدد على أن موسكو تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف إطلاق النار قبل حل القضايا الأخرى، مضيفًا: "فيما يتعلق بجهود الوساطة، أولًا وقبل كل شيء، يتعين على الجانبين وقف إطلاق النار. وجميع القضايا الأخرى يمكن حلها في بيئة طبيعية غير عسكرية".

وبحسب وزير الخارجية الروسي، فإنه لا علم له بأي مبادرات جديدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأضاف: "أما بالنسبة للمبادرات العديدة التي تهدف إلى حل الوضع في الشرق الأوسط، فكما قلت بصراحة، لا علم لي بأي منها"، قائلًا: "كانت هناك دعوات لوقف إراقة الدماء وبدء المحادثات".