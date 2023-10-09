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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ألمانيا تعلن تعليق المساعدات التنموية لفلسطين بشكل مؤقت

ألمانيا
ألمانيا
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أعلنت ألمانيا تعليق المساعدات التنموية إلى فلسطين بشكل مؤقت في ضوء الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مؤخرا.

وذكرت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية - حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم /الاثنين/ - أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للمساعدات المالية.

وفي سياق متصل، صرح متحدث باسم الوزارة بأنه "يتم فحصها أي تعليقها مؤقتا."

كانت النمسا قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين، والتي يبلغ قيمتها 19 مليون يورو.. وقال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج "سنجمد جميع المدفوعات الخاصة بالتعاون التنموي النمساوي في الوقت الحالي".

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فلسطين ألمانيا حركة حماس
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