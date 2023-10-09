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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الغرف التجارية" تكشف موعد انخفاض الأسعار

علاء عز، رئيس اتحاد
علاء عز، رئيس اتحاد العرف التجارية
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قال علاء عز، رئيس اتحاد العرف التجارية، إن مبادرة خفض أسعار السلع الرئيسية تهدف للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء المعنيين توافقوا مع الغرف التجارية على إزالة جزء من هامش الربح ، وقيام الدولة بتسيرات معينة من خلال تخفض الجمارك وخلافه من القرارات الفورية التي تساهم في خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 15 لـ235%.
وتابع "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن أسعار السلع ستنخفض من يوم السبت المقبل في كافة السلاسل الطبيعية على مستوى الجمهورية بالكامل، مشيرًا إلى أن السعر سيكون مطبوع على السلع. 
وأشار إلى أن خفض الأسعار يشمل السلع الرئيسية مثل الفول والزيت والارز والدواجن والبيض، ويتم دراسة حزمة اخرى من السلع لخفض أسعار في اطار اطلاق حزمة من القرارات للحد من التضخم قدر الإمكان.
 

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علاء عز رئيس اتحاد العرف التجارية الدكتور مصطفى مدبولي أسعار السلع الرئيسية
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