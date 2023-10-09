إبراهيم عيسى: شرعية القضية الفلسطينية واضحة للجميع

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن القضية الفلسطينية هي حق واضح وأعدل قضية في التاريخ وعلى وجه الأرض، قائلا: القضية الفلسطينية وشرعيتها هو أمر واضح للجميع منذ عقود طويلة".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن أغلب شعوب العرب والدول العربية في حالة من حالات الاعتزاز بالمشاهد التي قامت به المقاومة الفلسطينية صباح السبت الماضي، مؤكدا أنه عمل بطولي، موضحًا أن المشهد يحمل العديد من الالتباسات التي تحتاج إلى فهم للأمور.

وتابع: "هناك قدر من التشوش والخلط والاختلاط يحسن أن يكون هناك نقاط تفسيرية حتى نعي في أي نقطة نحن الآن"، كما أشار إلى أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية هو عمل عظيم، والمقاومة بدأت من صناعة محلية لطائرات وأدوات ساعدتهم في الهجوم على الاحتلال الاسرائيلي.