روسيا: تحركات البحرية الأمريكية في الأزمة الحالية بين فلسطين وإسرائيل «بالغ الخطورة»

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” ديمتري بيسكوف، اليوم، الاثنين، أن "تورط طرف ثالث في الأزمة الحالية بين فلسطين وإسرائيل بالغ الخطورة".

وقال بيسكوف - في تعليقه على تحركات البحرية الأمريكية في المنطقة وفقا لوكالة تاس الروسية - إن "تورط أطراف ثالثة في الصراع بالغ الخطورة، ومن المهم إيجاد سبل للتحرك نحو المفاوضات في أقرب وقت ممكن من أجل تخفيف التوترات والابتعاد عن محاولات حل القضية بالوسائل العسكرية".

وأعرب عن شعوره بقلق عميق إزاء الوضع المتصاعد بين فلسطين وإسرائيل، مؤكدا أن روسيا تتابع الوضع الراهن عن كثب، لافتا إلى أن المؤشرات الحالية تظهر أن الوضع يتجه نحو مزيد من التصعيد.. مشددا على أن الشرق الأوسط "كان دائما مكانا تتشابك فيه مصالح عدد من الدول ولم يكن لهذه الدول دائما تأثير إيجابي على الوضع في المنطقة".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن " توازن المصالح معقدا للغاية، فضلا عن ضرورة التوازن بين حقوق الدول التي يجب احترامها وضمان أمنها"، مشددا على "أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل الابتعاد عن طريق الحرب".

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قرر تقديم دعم إضافي لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض أمس الأحد.

كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، والتي تضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن الجيش الأمريكي يحرك حاملة طائرات بالقرب من إسرائيل لإظهار دعم واشنطن لحليفتها إسرائيل، في إطار الحرب مع الفصائل الفلسطينية.

وقالت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن الجيش الأمريكي يؤكد أنه يخطط لنقل سفن حربية وحاملة طائرات إلى مقربة من إسرائيل.

من جانبه قال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي الأمريكي أطلع الرئيس جو بايدن، الأحد، على الوضع في إسرائيل، مؤكدًا أن "وجّه بتقديم دعم إضافي لإسرائيل".

وردًا على ذلك قالت حركة حماس، إن " تحريك حاملة الطائرات الأمريكية لا يخيفنا وعلى الإدارة الأمريكية أن تدرك عواقب هذه الخطوة".