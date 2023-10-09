رئيس هيئة شؤون الأسرى: قصف قوات الاحتلال لمنازل المدنيين والعزل محاولة لتدارك فشلها

قال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى، إنّ قصف قوات الاحتلال لمنازل المدنيين والعزل محاولة لتدارك فشلها، مشيرًا إلى أن الوحشية التي تجلت في سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي تعبر عن فاشية وعنصرية دولة الاحتلال بكل مؤسساتها وفي مقدمتها جيشهم الذي يحاولون التغني بأنه الجيش الأكثر أخلاقية في العالم.

وأضاف "فارس"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جيش بلا أخلاق، حيث تتصرف إسرائيل من واقع خيبتها على الصعيد الأمني، حيث إن العملية التي نفذتها حماس فاجأتها وجعلت المنظومة الأمنية الإسرائيلية تظهر بصورة مهينة.

وتابع: "إسرائيل تتصرف بحالة من القهر والغضب والإحساس بالفشل، وهذا ما يفسر الانتقام بهذه الطريقة من العزل الفلسطينيين في غزة، هم لا يقاتلون ولا يواجهون المقاومة وإنما يقصفون بيوت الآمنين، ويرتفع عدد الضحايا شيئا فشيئا، وتسقط آلاف الأطنان من المتفجرات تسقط على قطاع غزة وهو المنطقة الصغيرة المحاصرة منذ ما يقارب من 20 عاما".

