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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل قررت توسيع الهجمات على غزة حتى لو تسبب في قتل أسراها

الهجمات على غزة
الهجمات على غزة
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قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن إسرائيل تحاول اتهام إيران وحزب الله بالضلوع في هجمات فصائل المقاومة الفلسطينية، وهذا يفسر نية الحكومة الأمريكية إرسال مساعدات لإسرائيل تكفي مواجهة الفصائل وحزب الله وإيران.

وأضافت أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر في المنطقة أن إيران أعطت الضوء الأخضر للفصائل الفلسطينية في اجتماع جمع قادة الفصائل وحزب الله يوم الاثنين الماضي.

وتابعت أن إسرائيل اتخذت قرار بتوسيع الهجمات على غزة، وقصف أي قواعد عسكرية تابعة لحركة حماس حتى لو تسبب ذلك في قتل الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، مع شن عملية برية موسعة.


 

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دانا أبوشمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة إسرائيل المقاومة الفلسطينية الفصائل وحزب الله
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