برلماني يستنكر تحرير توكيلات مزورة لمرشح رئاسي محتمل

استنكر النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، مؤكدا أنها مخالفة صريحة يعاقب عليها الدستور والقانون.

وشدد "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، على ضرورة التصدي بكل قوة للمخالفين للقانون والدستور، واتخاذ كافة الإجراءت القانوينة ضدهم، لردع كل من تسول له نفسه أن يفعل ذلك.

وأشاد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على عناصر المنظومة، بداية من المطبعة والأشخاص بمحافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس)، وذلك بعد تكثيف التحريات، وإلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، مضيفا: "رجال وزارة الداخلية العظماء يؤدون واجبهم على أكمل وجه، ويتصدون بكل قوة للمخالفين للقانون والدستور.. تحية وتقدير لهم على جهودهم الكبيرة".

وتابع النائب أحمد محمد دياب: "لن نسمح لأهل الشر المغرضين المرتمين في أحضان الجماعة الإرهابية أن يفسدوا المشهد الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة".