هبة تناشد "التضامن" و"الصحة" بمعاش وعلاج

رسالة استغاثة وصلت الى صوت الناس من هبة جمال فتحي معروف الدغيدي، وتقطن بقرية الكفر الجديد التابعة الي مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت انها تقدمت الي وحدة الشئون الاجتماعية لصرف معاش تكافل وكرامة منذ عام 2017، ولم يتم صرف المعاش حتي الآن.

وتابعت أنها ام لطالبان في مراحل التعليم المختلفة، وتحتاج الي مصروفات دراسة.

واضافت أن زوجها يعمل عاملا بالأجر اليومي وليس لديهم دخل ثابت وأشارت الي أنها وزوجها مرضي ويحتاجان الي العلاج، وتابعت أنها لديها انزلاق فقرات في العمود الفقري مما يصعب حركتها.

وتناشد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتوروائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، بسرعة صرف معاش التكافل والكرامة،للإنفاق علي اسرتها.

كما تناشد الدكتورخالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بعلاجها وعلاج زوجها علي نفقة الدولة.

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