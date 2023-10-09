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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"حياة كريمة" تُعلن عن كامل تضامنها مع الشعب الفلسطينى وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة

حياة كريمة
حياة كريمة
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أعربت مؤسسة حياة كريمة عن أسفها العميق لتصاعد  أعمال العنف في قطاع غزة، والذى بدوره يهدد السلام الدولي، معلنةً عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجاء في بيان رسمى صدر عن المؤسسة  ونشرته على صفحاتها الرسمية،  أن مؤسسة حياة كريمة تعرب عن أسفها الشديد من تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد السلام الدولي وينتهك القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وبدورها تؤكد "مؤسسة حياة كريمة " عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني  وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصبية التي تشهدها البلد الشقيق.

وتعلن المؤسسة توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني. 
يأتي ذلك انطلاقًا من دور مؤسسة حياة كريمة الريادي في التنمية داخل مصر وخارجها، والوقوف مع الدول الشقيقة في أزماتها وأوقاتها العصبية.

 

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مؤسسة حياة كريمة الشعب الفلسطيني قطاع غزة
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