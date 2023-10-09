الكرملين يعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة

أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال بيسكوف وفقا لما أوردته وكالة انباء (تاس) الروسية- "هناك قلق بالغ بشأن الوضع الإنساني في غزة، في الوقت الحالي، من الصعب الحصول على أي تفاصيل حول ما يجري هناك".

وأشار إلى أنه أولا وقبل كل شيء، من المهم أن تتعرف السلطات الروسية على وضع المواطنين الروس الذين يعيشون في غزة أو الأراضي الفلسطينية.

وأكد بيسكوف أن غزة هي واحدة من أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم.

وأضاف "لذلك، بطبيعة الحال، فإن العمل العسكري واسع النطاق محفوف بسقوط العديد من الضحايا في صفوف المدنيين وتداعيات إنسانية"، مشيرا إلى أن هذا سيتطلب أيضا اهتماما منفصلا.

من جانبه، أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، أن قرارات الأمم المتحدة الرامية إلى حل القضية الفلسطينية يجب أن تنفذ على الفور، قائلا "لم يعد من الممكن تأجيل القضية الفلسطينية، بل يجب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف وزير خارجية روسيا "أن الجامعة العربية يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في الجهود الشاملة لتحسين الوضع في المنطقة من خلال تعزيز هذه العمليات وتسهيل الخطوات العملية الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية، والتي سوف تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل على أساس قرار الأمم المتحدة، مع ضمان أمن كل منهما للآخر وحسن الجوار".

وأشار إلى أن "هذه هي أفضل طريقة لحل جميع هذه المشاكل التي لا تزال تظهر في هذا الجزء من العالم".

من ناحية أخرى، أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، أن بيروت لم تتخذ حتى الآن أي خطوات لزيادة مستوى الاستعداد القتالي للقوات اللبنانية، في خضم التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال روداكوف، معلقا على احتمال قيام لبنان برفع مستوى الاستعداد لجيشه في حالة حدوث مزيد من التصعيد، "لا توجد أي مؤشرات على اتخاذ مثل هذه الخطوة في بيروت".