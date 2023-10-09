وفد من جامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات يزور جامعة القناة لتطوير سبل التعاون بين الجانبين

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وفدا من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات؛ من أجل بحث ودراسة تطوير سبل التعاون المشترك بين الكلية المصرية الصينية لتكنولوجيا المعلومات بجامعة القناة، وجامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات،

وذلك في إطار البرتوكول المبرم بين الجانبين منذ عام 2018.

حضر اللقاء الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق الفراماوي.



وقد أكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على عمق العلاقة بين جامعة قناة السويس والجانب الصيني حيث أنها تعد علاقات قوية وممتدة في العديد من المجالات.



اكد رئيس الجامعةK أهمية زيارة وفد كلية بكين للجامعة اليوم، وذلك من أجل استكمال التعاون المثمر والممتد منذ سنوات بين الكلية المصرية الصينية لتكنولوجيا المعلومات وجامعة بكين، والذي يساهم في تطوير وتحسين جودة التعليم بالكلية.



و من جانبه- أشار الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية، إلى أن اللقاء ناقش بحث الاقتراحات المستقبلية بين الجانبين، لدعم وتطوير التعاون بينهما.



واضاف عميد الكلية أن اللقاء شهد الاطمئنان على وصول الأجهزة الجديدة الحديثة من الصين الى الكلية، وتوفير الخبراء المتخصصين لتركيبها، وتدريب الطلاب عليها.

و في نهاية اللقاء قام الدكتور ناصر مندور بإهداء درع الجامعة للوفد الصيني كما قدم الوفد بعض الهدايا التذكارية لرئيس الجامعة.