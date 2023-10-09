ليا رازو تكتب: رؤية من قريب.. هل تهز «ناجورنو كاراباخ» بوتين؟

الإثنين 09/أكتوبر/2023 - 08:54 م

هجرة جماعية للسكان الأصليين.. والإقليم يقع ضحية بين تخلى روسيا وجبن الغرب





بعد الصراعات العديدة التى لطخت هذا الجيب الصغير من ناجورنو كاراباخ، الواقع فى الأراضى الأذربيجانية، ولكن أغلب سكانه من الأرمن، اختار الانفصاليون إلقاء أسلحتهم وقبول سيادة أذربيجان الموحدة. وعلى الرغم من خطاب التهدئة الذى ألقاه الرئيس علييف، فإن الهجرة الجماعية التى بدأت بعد الاستسلام مباشرة تكاد تكون كاملة نحو أرمينيا المجاورة. لكن عدم تدخل الحليف الروسى يغير الوضع، وقررت أرمينيا القريبة من الانفصاليين أن تدير ظهرها لموسكو.



ناجورنو كاراباخ هو جيب فى الأراضى الأذربيجانية تبلغ مساحته ٤٥٠٠ كيلومتر مربع ويسكنه ٩٥٪ من الأرمن من إجمالى عدد السكان الذى وصل حتى وقت قريب إلى ١٢٠ ألف نسمة (اليوم أقل من ٢٠ ألفا بعد الهجرة الجماعية الرهيبة فى بداية أكتوبر ٢٠٢٣). مستغلة اختفاء الاتحاد السوفيتي، أعلنت ناجورنو كاراباخ فى الواقع استقلالها من جانب واحد لتصبح، فى ٢ سبتمبر ١٩٩١، جمهورية عبر القوقاز المستقلة أو جمهورية آرتساخ.



لكن هذا الانقلاب لم يسمح له بالاعتراف به من قبل المجتمع الدولي، ولا حتى من قبل جارته وشقيقته أرمينيا، التى يرتبط بها عبر ممر لاتشين. من جانبها، لم تتوقف أذربيجان أبدًا عن اعتبار هذا الجيب جزءًا لا يتجزأ من بلادها. فى عام ١٩٢٣، أصدر الاتحاد السوفيتى مرسومًا يقضى بأن يشكل الجيب إقليم ناجورنو كاراباخ المتمتع بالحكم الذاتى (٤٣٨٨ كيلومترًا مربعًا)، ويسكنه بشكل رئيسى الأرمن (٩٥٪) ولكنه يوضع تحت إشراف جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية. وأدى هذا الإعلان الأحادى الجانب إلى صراعات دامية بين الانفصاليين وباكو.



تاريخ طويل



فى ٢٠ فبراير ١٩٨٨، مستفيدة من البيريسترويكا، أعلنت المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتى نفسها جمهورية اشتراكية سوفيتية كاملة، استنادا إلى التعداد السكانى لعام ١٩٨٩، الذى أبرز أنه من بين عدد السكان البالغ ١٨٩٠٠٠ نسمة، كان هناك فى ذلك الوقت فى البلاد ١٤٥٥٠٠ أرمنى و٤١.٠٠٠ أذربيجاني. فى ١٥ يونيو ١٩٨٨، طالبت أذربيجان ميخائيل جورباتشوف بإعادة دمج ناجورنو كاراباخ فى أراضيها. سيؤدى هذا إلى نشوب صراع أول سيخلف ما يقرب من ٣٠ ألف قتيل ومفقود.



فى فبراير ١٩٨٨، خلفت مذبحة موجهة ضد الأرمن حوالى ثلاثين ضحية فى سومجيت بالقرب من باكو ثم فى عام ١٩٩٠ فى باكو نفسها. اتخذت التوترات منعطفًا عرقيًا ودينيًا، كما يتضح من هذه الرواية الواردة من بريد يريفان: "من الواضح أن مرتكبى المذابح كانوا يعرفون أهدافهم، وقد تم تجميع قوائم السكان الأرمن فى المدينة وعناوينهم مسبقًا. فى مجموعات مكونة من ٥٠ إلى ٨٠ شخصًا، اقتحموا الشقق وقتلوا الناس ليس فقط فى منازلهم، ولكن فى أغلب الأحيان، أخذوهم إلى الشوارع أو الساحات للسخرية منهم علنًا. وبعد تعذيب مروع، تم صب البنزين على الضحايا وإحراقهم أحياء. ارتكبت السلطات الأذربيجانية فى سومجيت جريمة ضد الإنسانية، راح ضحيتها ٣٦ أرمنيًا مقتولًا (تم توثيق هذا العدد، ولكن فى الواقع كان هناك المزيد)، بما فى ذلك النساء الحوامل والأطفال والمسنين. أصيب مئات الأشخاص، وأصيب العديد منهم بالشلل، وأصبح عشرات الآلاف لاجئين. »



تزايدت التوترات على مدى العقود من عام ١٩٨٨ إلى عام ١٩٩١، عندما نظم جورباتشوف استفتاء على مستوى البلاد حول خطته لتحويل الاتحاد السوفيتي. وصل زعماء غير شيوعيين منتخبين حديثًا إلى السلطة فى بعض جمهوريات الاتحاد، مثل بوريس يلتسين فى روسيا، وليفون تير بيتروسيان فى أرمينيا، وأياز موتاليبوف فى أذربيجان. قاطعت أرمينيا وخمس جمهوريات أخرى الاستفتاء لأن يريفان أجرت استفتاءها الخاص وأعلنت استقلالها فى ٢١ سبتمبر ١٩٩١، على عكس أذربيجان. ومع انطلاق العديد من الأرمن والأذربيجانيين فى كاراباخ فى سباق تسلح، والحصول على أسلحة من مخابئ منتشرة فى جميع أنحاء كاراباخ من أجل الدفاع عن أنفسهم، حصل مطلبوف على دعم من جورباتشوف لإطلاق عملية عسكرية مشتركة مع وحدات أومون، التى كان دورها خلال الفترة السوفيتية كان حماية واستعادة نظام الدولة والسلام العام. خلال سقوط الاتحاد السوفيتي، عملت OMON كاحتياطى لتدريب الميليشيات فى المناطق المحررة من السلطة السوفيتية، بهدف تدريب ضباط الشرطة ذوى الخبرة.



استخدمه موتيبالوف لنزع سلاح المسلحين الأرمن فى المنطقة. تسمى عملية الشرطة هذه "عملية الدائري". وكان لها أثر فى التسبب فى الرحيل القسرى للأرمن من قرى منطقة تشاهوميان. وقد اعتبرها كل من الكرملين والحكومة الأذربيجانية وسيلة لتخويف السكان الأرمن وجعلهم يتخلون عن رغبتهم فى التوحيد. أثبتت العملية نتائج عكسية لأن المقاومة الأرمنية الأولية تم تنظيمها من أرمينيا المجاورة، حيث وصل المتطوعون بأعداد كبيرة، ولم تؤد العملية إلا إلى تعزيز الفكرة بين الأرمن بأن الحل الوحيد للصراع فى كاراباخ هو من خلال السلاح.



استمر الوضع بين أرمينيا وأذربيجان فى التوتر، لأنه بالنسبة لأذربيجان، فقط انسحاب الاستقلال والقوات الأرمينية يمكن أن ينهى الصراع. من جانبهم، تستشهد أرمينيا والانفصاليون فى ناجورنو كاراباخ بحق الشعوب فى تقرير المصير من أجل الاعتراف باستقلال جمهورية آرتساخ المعلنة من جانب واحد. ويكمن الخطر فى تدويل هذا الصراع فى منطقة حيث للروس والأتراك والإيرانيين والغربيين مصالح يدافعون عنها، حيث تمر خطوط أنابيب النفط



روسيا الحليف الغائب: نحو نهاية التحالف؟



كانت روسيا حتى ذلك الحين هى الضامن لأمن الجيب، منذ أن وقع الروس فى ١٥ مايو ١٩٩٢ على معاهدة الأمن الجماعى المعروفة بالاختصار TSC أو معاهدة طشقند من قبل ست دول أعضاء فى رابطة الدول المستقلة، والتى كانت بمثابة النهاية من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. ومن بين الدول الموقعة أرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وروسيا وطاجيكستان. لكن منذ نهاية فبراير/شباط ٢٠٢٢، أصبحت موسكو الآن مشغولة على جبهة أخرى. ومن الواضح أن قرار الانفصاليين إلقاء أسلحتهم مرتبط بانشقاق روسيا فى القوقاز التى لا تستطيع، بسبب الحرب فى أوكرانيا، أن تهب لنجدة هذا الحليف الذى شكل تحالفا مع إيران ضد أذربيجان وديك رومى.



ومع ذلك، منذ عام ٢٠٠٢، ضمنت منظمة معاهدة الأمن الجماعى (CSTO) الموقعة بين جمهوريات القوقاز السوفيتية السابقة وموسكو، الأمن والاستقرار والحماية على أساس جماعى من الاستقلال والسلامة الإقليمية وسيادة الدول الأعضاء. ويجب تحقيق هذه الأهداف من خلال التعاون الوثيق فى مجالات السياسة الخارجية والشئون العسكرية والبحث فى التقنيات العسكرية الجديدة ومكافحة التهديدات العابرة للحدود من الإرهابيين والمتطرفين. وفى الأيام الأخيرة، أعلنت حكومة يريفان ما لا يقل عن خمسة قرارات تظهر رغبتها فى النأى بنفسها عن روسيا، القوة الاستعمارية السابقة و"الشريك الاستراتيجي" الحالى الذى أعلن، عبر صوت فلاديمير بوتين، أنه لا يرغب فى التدخل فى شئون البلاد. الشئون الأرمنية. هل تخسر موسكو حليفًا لها فى جنوب القوقاز؟ وهذا يناسب أنقرة ويحرم موسكو من قاعدة. فى الواقع، عبر أرمينيا مرت الأسلحة القادمة من إيران والمتجهة إلى الجبهة الروسية. وهذا التحول من جانب موسكو قد يكون له تداعيات على الحرب فى أوكرانيا.. وللموضوع بقية.

أعلنت حكومة يريفان ما لا يقل عن خمسة قرارات تظهر رغبتها فى النأى بنفسها عن روسيا.. وأعلن بوتين، أنه لا يرغب فى التدخل فى الشئون الأرمينية. وهذا يناسب أنقرة ويحرم موسكو من قاعدة

عدم تدخل الحليف الروسى يغير الوضع.. وأرمينيا القريبة من الانفصاليين قررت أن تدير ظهرها للدولة الروسية.

ليا رازو ديلا فولتا: حاصلة على درجة الدكتوراة فى علوم وتقنيات اللغة والقانون العام. لها العديد من الكتب عن المافيا فى العالم. وعضو مركز الأبحاث بجامعة كوت دازور (CERDACFF) والمؤسس المشارك لمؤسسة Think Tank Status Quo Media المتخصصة فى الجغرافيا السياسية وعلم الجريمة.. تكتب عن أحد أبعاد أزمة ناجونو كاراباخ، تلك المتعلقة بروسيا بوتين.