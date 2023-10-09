لما زار طيفك خيالى.. مرثية فى حب إبنى معاذ الله يرحمه

قبل ماتنام كنت بتسمعنى حكاياتك
أملىَ عيونى بملامحك
تنام وابتسامتك
تفضل تشاكس
فى أحلامى
**
الصبح شقشقة
تفتح على ضيها
عيونك
تطرح على فروع الشجر زقزقه
عصافير الجنة تطير
وتحط على كفوفك
تصحىَ
تتسابق على الحمام مع اخواتك
لقيت يا معاذ فرشة سنانك ؟
إوعى تنساها
زى ما نسيت
على المخدة أحلامك
***
ولو زعلت من شخطة
وغضبت
تعاتبنى تكشرتك
افتح دراعاتى..
أقولك
فى حضنى تعال لى
تجرى..
تتكعبل..
تقوم
ضحكتك تملىَ المكان فرحة
أنسىَ هموم الدنيا فى ضمتك
واتشعلق فى أيامك
**
فاكر يا معاذ
قبل يوم وداعك
لما كانت شكشكة الحقن تئلمك
كانت ضلوعى
بتتكسر
ولما كان الوجع
يعصرك
وتقولى....
هاموت
كنت انا كل ثانية
باموت
*
عمرى ماهنسى يا فتى..
نظرتك
كان فيها لوم ؟؟
أو حاجة مافهمتهاش
بس حستها
لما اتغمست بالفراق دمعتك
**
والله يابنى وحشتنى
لكنى فرحان....
لأن الجنة اتزينت
لما قبلتك