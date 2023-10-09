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الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

لما زار طيفك خيالى.. مرثية فى حب إبنى معاذ الله يرحمه

البوابة نيوز
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قبل ماتنام كنت بتسمعنى حكاياتك

أملىَ عيونى بملامحك 

تنام وابتسامتك

تفضل تشاكس 

فى أحلامى

            **

الصبح شقشقة

تفتح على ضيها

 عيونك

تطرح على فروع الشجر زقزقه

عصافير الجنة تطير

وتحط على كفوفك

تصحىَ

تتسابق على الحمام مع اخواتك 

لقيت يا معاذ فرشة سنانك ؟

إوعى تنساها 

زى ما نسيت

 على المخدة أحلامك

             ***

ولو زعلت من شخطة

وغضبت 

تعاتبنى تكشرتك 

افتح دراعاتى..

أقولك

فى حضنى تعال لى

تجرى.. 

تتكعبل.. 

تقوم 

ضحكتك تملىَ المكان فرحة

أنسىَ هموم الدنيا فى ضمتك

واتشعلق فى أيامك

            **

فاكر يا معاذ

قبل يوم وداعك

لما كانت شكشكة الحقن تئلمك

كانت ضلوعى

 بتتكسر

ولما كان الوجع

 يعصرك

وتقولى.... 

هاموت

كنت انا كل ثانية

 باموت

             *

عمرى ماهنسى يا فتى..

 نظرتك

كان فيها لوم ؟؟

أو حاجة مافهمتهاش

بس حستها 

لما اتغمست بالفراق دمعتك

            **

والله يابنى وحشتنى

لكنى فرحان....

لأن الجنة اتزينت 

لما قبلتك

 

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لما زار طيفك خيالى مرثية فى حب إبنى معاذ الله يرحمه أشرف سماه
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