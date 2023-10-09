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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"طوفان الأقصى"| ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 900 والجرحى 2506

أرشيفية
أرشيفية
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أفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل ما لا يقل عن 900 إسرائيلي وجرح أكثر من 2506 آخرين، مئات منهم في حالة حرجة، جراء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي.

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه حالة الحرب بشكل رسمي.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فأن الغارات الإسرائيلية لا تزال مستمرة بشكل عنيف نحو منازل المدنيين ومناطق مدنية مكتظة بالسكان من شمال القطاع إلى جنوبه لليوم الثالث على التوالي.

ومن جانبها، تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات الصواريخ "في إطار الرد على قصف منازل المواطنين الآمنين في قطاع غزة"، وأعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" توجيه ضربات صاروخية بعشرات الصواريخ نحو مدينتي تل أبيب والقدس.

كما أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، عن مصرع أربعة أسرى إسرائيليين في قطاع غزة جراء قصف الجيش المستمر.

وصرح مدير الإسعاف في قطاع غزة، بأن القطاع الصحي في غزة مقبل على وضع إنساني كارثي لم تشهده المنطقة منذ 20 عاما، مؤكدا سقوط 5 قتلى على الأقل من أطقم الإسعاف جراء استهدافهم بشكل مباشر.

وأطلقت "حماس" فجر السبت عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

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