مدير شبكة المنظمات الفلسطينية: تدمير أكثر من 6000 منزل في غزة

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الفلسطينية، إن هناك أكثر من 15 مجزرة في قطاع غزة، الأسواق تقصف، والعائلات تمحى بالكامل من السجلات، 22 شهيدا في منزل واحد برفح بعد قصفه.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل دمرت أكثر من 6000 منزل في غزة بشكل كلي وجزئي، وهناك نحو 6 من الطواقم الطبية استشهدوا بعد قصف سيارات إسعاف كانت تقلهم.

وأوضح أن قطاع غزة بعرف القانون الدولي هي منطقة محتلة، وهناك مسؤولية دولية مباشرة على الإسرائيليين لحماية القطاع وحماية المدنيين في القطاع، ولم تفتح محكمة العدل الدولية حتى الآن أي تحقيق في هذه الانتهاكات.