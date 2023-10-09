"أين حمرة الوجه؟".. عمر هريدي يهاجم حسين لبيب ويستعين بخطاب اتحاد اليد

شكك عمر هريدي، المرشح المحتمل في انتخابات الزمالك، على الخطاب المرسل من الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى القلعة البيضاء، يفيد بصحة عضوية منافسه حسين لبيب.

وقال عمر هريدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “هل يعتبر هذا تغيير فى أوراق رسمية؟ إذا كان الكابتن حسين لبيب مواليد ١٤ / ١٠ / ١٩٥٥فكيف يلتحق بالفريق الأول وهو فى سن ١٣ سنة ١٩٦٨ _ ١٩٥٥ = ١٣ سنة فى بالصف الثانى الاعدادى!!.. أين حمرة الخجل”.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا لنادي الزمالك يؤكد فيه أن الكابتن حسين لبيب قد مارس لعبة كرة اليد والتحق بالفريق الأول بنادي الزمالك 1868 واعتزل اللعب به 1985، وتخلل تلك الفترة الانضمام للمنتخب الوطني من عام 1975 حتى عام 1983.



