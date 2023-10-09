ألكسندر ديل فال يكتب: صراع لا ينتهى (1-2)

الإثنين 09/أكتوبر/2023 - 08:48 م

لمحات «جيوتاريخية» تكشف تفاصيل مأساة الأرمن كاراباخ!

هذا الصراع يهم الأوروبيين أولًا وقبل كل شيء، لأن الدولة التى دفعت إلى الحرب هى تركيا، العضو فى حلف شمال الأطلسى والمرشحة للاندماج فى الاتحاد الأوروبي، وهى نفسها على شفا الحرب مع دولتين عضوتين فى الاتحاد، قبرص واليونان أيضًا.



كما هو الحال مع الدول العربية التى تشترك فى مصالح الطاقة الجيولوجية مع اليونان أو قبرص أو فرنسا (انظر أدناه). ويؤكد صراع ناجورنو كاراباخ، تماما كما حدث فى أوكرانيا، فشل التعددية، وهو مظهر من بين مظاهر أخرى كثيرة لحقيقة أن العولمة، الأكثر خطورة وتعقيدا مما نعتقد، لم تزيل أسباب الصراعات، ولا الهويات الوطنية والحضارية.



وفى الحقيقة، المواجهة المسلحة بين أذربيجان وأرمن ناجورنو كاراباخ، والتى وقعت فى الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والتى استمرت منذ ذلك الحين مع اشتباكات مباشرة متزايدة بين أرمينيا وأذربيجان، ليست سوى الحلقة الألف من العداء الجيوسياسى العنيف الذى يعود تاريخها إلى الأعوام ١٩٨٨-١٩٩١: أرمينيا المسيحية السوفييتية السابقة ليست فقط غير ساحلية، ولكنها فوق كل شيء محاصرة بين الأتراك المسلمين السنة فى الغرب والأذريين المسلمين الشيعة فى الشرق (الناطقين باللغة التركية أيضًا)، ولها علاقات جيدة فقط مع تركيا.



الروس، وبدرجة أقل، الفرس المجاورين، أنفسهم منافسون للأتراك والروس ومتشككون فى النزعة الوحدوية الأذرية فى شمال إيران... مرحبًا بكم فى القوقاز! وبمجرد اختفاء الاتحاد السوفييتي، اندلع صراع مفتوح بين أرمينيا وأذربيجان حول ناجورنو كاراباخ (أو ناجورنو كاراباخ)، التى يسميها الأرمن "آرتساخ".



فى الواقع، ما هو إلا استمرار دراماتيكى للعلاقات المتوترة بشكل فريد، لأجيال، بين هاتين الدولتين اللتين حصلتا للتو على الاستقلال. وقد تعززت هذه التوترات، التى يعود تاريخها إلى بداية القرن السابع عشر، بعد الحرب الروسية الفارسية (١٨٠٤-١٨١٣) التى شهدت خضوع منطقة القوقاز للسيطرة الروسية.



وتؤدى إلى عواقب إقليمية مؤلمة، مثل التهجير القسرى للأرمن من تركيا وإيران نحو آفاق القوقاز. وقد تجسدت هذه العلاقات، عند شفق الاتحاد السوفييتي، فى حرب سرية ومحددة بدقة. هذا الحدث، من جانب أرمن المنطقة، بدعم من يريفان، مكّن فى ذلك الوقت من وصف الصراع بأنه "نضال تحرير وطني" وليس كحرب بين الدول بين أرمينيا وأذربيجان.



متعارضان للشرعية



دعونا نتذكر أن ناجورنو كاراباخ، التى كانت تاريخيًا أرمينية منذ ألفى عام (ويسكنها ٨٠٪ من الأرمن عشية الصراع)، منحها ستالين فى عام ١٩٢١ لأذربيجان المجاورة فى إطار سياسة فرق تسد السوفييتية، ولكن وأيضًا للحصول على دعم القوة الكمالية فى تركيا التى كانت آنذاك فى حالة حرب ضد الحلفاء الفرنسيين البريطانيين.



بين عامى ١٩٨٨ و١٩٩٠، وبهدف إضعاف الاتحاد السوفييتي، مثل العديد من الجمهوريات السوفييتية السابقة الأخرى، استشهد أرمن ناجورنو كاراباخ بحق تقرير المصير، مثل أذربيجان، ضد الاتحاد السوفييتي.



لكن الأذريين، مستشهدين باتفاقيات هلسنكى ومبدأ عدم إمكانية المساس بالحدود القائمة، ردوا بأن ناجورنو كاراباخ كانت جزءًا لا يتجزأ من أراضيهم منذ عام ١٩٢١ وأن أذربيجان، بعد أن أصبحت مستقلة ومعترف بها من قبل المجتمع الدولى بأكمله فى عام ١٩٢١، ولم تكن الحدود تقبل انفصال أرمن كاراباخ، ناهيك عن ارتباطهم بأرمينيا.



ونتيجة لذلك، أعلنت المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتى نفسها مستقلة فى ٢ سبتمبر ١٩٨٨، ليس عن أذربيجان، ولكن عن السلطة السوفيتية المركزية.



فى عامى ١٩٨٨ و١٩٩٠، اندلعت مذابح مناهضة للأرمن فى بلدة سومجيت، ثم فى باكو وكيروفاباد، فى أذربيجان، مما تسبب فى سقوط مئات الضحايا وتسبب فى تحركات سكانية كبيرة بين أرمينيا وأذربيجان.

فى سبتمبر ١٩٩١، أعادت الجمعية الوطنية لناجورنو كاراباخ التأكيد على إعلان الاستقلال، الذى تم التصديق عليه فى استفتاء ١٠ ديسمبر، بأغلبية ساحقة بـ"نعم"، لكن لم يتم الاعتراف به مطلقًا من قبل أى دولة... الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية الأخرى التى لا تريد المساس بعلاقاتها مع أذربيجان، الغنية بالنفط والأكثر ازدهارًا من أرمينيا الصغيرة غير الساحلية، والتى تخضع للحصار التركى الأذري... لإعادة فرض سيطرتها على ناجورنو كاراباخ، يجب على أذربيجان أرسلت السلطات قوات.

وفى الفترة ما بين عامى ١٩٩٠ و١٩٩٢، حدثت كارثة إنسانية حقيقية فى هذه المنطقة فى أعقاب الحصار الذى فرضته أذربيجان. قام أرمن ناجورنو كاراباخ، بدعم من أرمينيا المجاورة، بصد الأذربيجانيين الذين جاءوا لاستعادة سيادتهم. إن الاشتباكات المتأصلة فى حرب التحرير هذه، التى وصفتها باكو بـ”الانفصالية”، ستتسبب فى وقوع العديد من الضحايا.

وقد فشلت الوساطة الدولية التى قامت بها عدة مجموعات، مثل منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، فى إيجاد حل للصراع يرضى مصالح الجانبين. وفى بداية عام ١٩٩٣، دخلت القوات الأرمينية، التى كانت تتمتع بالتفوق العسكري، إلى الأراضى الأذربيجانية واحتلت منطقة توصف بأنها "المحيط الأمني" حول ناجورنو كاراباخ، أى ٨٠٠٠ كيلومتر مربع من الأراضى الأذربيجانية.

فى نهاية الصراع الذى خلف خسائر فادحة (أكثر من ٤٠ ألف قتيل، ومليون لاجئ أذربيجاني، و٤٠٠ ألف أرمنى فروا من أذربيجان، مما تسبب فى مذابح مروعة، مثل مذبحة خوجالي٦)، أصبحت ٢٠٪ من الأراضى الأذرية تحت سيطرة القوات الأرمينية المحلية: ناجورنو- قره باغ و٧ مناطق مجاورة، وهى فضولى وأغدام وجبرائيل وجوبادلى ولاشين وكلبدجار وزنجيلان.

وكما هو الحال مع إسرائيل فى حروبها المختلفة مع الدول العربية، بين عامى ١٩٤٨ و١٩٧٣، استغل الأرمن فى المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتى تفوقهم العسكرى ليس فقط لاستعادة مقاطعتهم الأرمينية فى إقليم كاراباخ الأذرى رسميًا، ولكن أيضًا للاستيلاء على أراضى ناجورنو- كاراباخ (الحدود الجنوبية) يسكنها الأذريون بهدف الحصول على منطقة عازلة بينهم وبين جارتهم المعادية.

سيكون هذا، بعد ثلاثين عامًا تقريبًا، مصدر النزعة الانتقامية للقادة الأذربيجانيين وحلفائهم الأتراك، العازمين على التخلص من هذه الإهانة: طوال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادى والعشرين، ثم بشكل أكثر وضوحًا منذ ٢٠١٠-٢٠١٨. بدعم عسكري، استعدت باكو للانتقام، بشراء الأسلحة من جميع الدول القادرة على توفيرها: تركيا، إسرائيل، إيطاليا، بريطانيا العظمى، ألمانيا، فرنسا... وحتى روسيا، رغم أنها حامية الأرمن رسميًا.

فى الواقع، تسعى موسكو، حريصة على بيع أسلحتها للجميع والحفاظ على التوازن فى القوقاز ومنطقة بحر قزوين الناطقة باللغة التركية والغنية بالمواد الهيدروكربونية، إلى البقاء حاضرة من خلال تجنب جميع الأطراف.

دور المجتمع الدولى

خلال اجتماع مجموعة مينسك

منذ منتصف عام ١٩٩٢، حاول المجتمع الدولى وضع حد للحرب، من خلال مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا (CSCE). وفى ٢٤ مارس/آذار ١٩٩٢، أضفى مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا الطابع الرسمى على إنشاء "مجموعة الاتصال لناجورنو كاراباخ"، وسرعان ما أطلق عليها اسم "مجموعة مينسك ٨"، والتى ضمت أحد عشر مشاركًا، بما فى ذلك فرنسا والولايات المتحدة، وانضمت إليهم روسيا فى عهد بوريس يلتسين فى عام ١٩٩٤.

إن الرئاسة الثلاثية التى تضم فرنسا والولايات المتحدة وروسيا هى فى الواقع المنتدى المتعدد الأطراف الوحيد الذى عمل فيه الدبلوماسيون الروس والأمريكيون والفرنسيون معًا. وقبل انضمام روسيا إلى المجموعة، اقترحت روسيا فى إبريل/نيسان ١٩٩٢ إنشاء قوة لحفظ السلام تابعة لحلف شمال الأطلسي/ رابطة الدول المستقلة للتحقق من استدامة وقف إطلاق النار وحماية القوافل الإنسانية.

لكن موسكو ستعارض هذه المبادرة، رافضة نشر قوة على الأراضى المعنية تضم مقاتلين من حلف شمال الأطلسي. ولسبب وجيه، سنرى فى الفصل التالى أن السبب الرئيسى للعداء المستمر بين الغرب وروسيا ما بعد الاتحاد السوفيتى هو على وجه التحديد اختراق الأجهزة الأطلسية والغربية إلى منطقة "محجوزة" تسميها موسكو "الخارج القريب منها". (القوقاز، وأوكرانيا-شبه جزيرة القرم، وبيلاروسيا، وجورجيا، والجمهوريات الناطقة بالتركية - وغيرها من دول آسيا الوسطى السوفييتية السابقة/ رابطة الدول المستقلة).

خلال عام ١٩٩٣ (العام الحاسم)، حاولت الأمم المتحدة أن تأخذ الأمور بيدها: بناء على طلب مجلس الأمن، صادق أمينها العام بطرس غالى على تقرير حول الوضع فى ناجورنو كاراباخ. ويذكّر "بأن القتال فى ناجورنو كاراباخ يشكل تهديدًا للحفاظ على السلام والأمن الدولى فى جميع أنحاء منطقة القوقاز". اعتمدت الأمم المتحدة أربعة قرارات (غير فعالة للغاية) خلال هذا العام وحده من عام ١٩٩٣.

ومع ذلك، لا يزال الصراع كامنًا، كما يتضح من الحوادث الحدودية العديدة (٢٠٠٦، ٢٠٠٨، ٢٠١٠، ٢٠١٢، ٢٠١٣، أبريل- صيف ٢٠١٦).، صيف ٢٠٢٠ )، الأمر الذى أثار فى كل مرة مخاوف من عودة حرب مفتوحة كان الجميع يعلم أنها حتمية منذ عام ٢٠١٦. وتقترح مجموعة مينسك تسوية تدريجية لقضية ناجورنو كاراباخ.

وسيتم طرح أربعة اقتراحات، تتقارب نحو التوصل إلى حل وسط يتضمن إعادة جميع الأراضى التى احتلها الأرمن وحق العودة، مقابل حكم ذاتى حقيقى يمنح للجالية الأرمنية المقيمة هناك.

وفى يونيو ٢٠١٦، قدمت مجموعة مينسك مقترحات ملموسة، بناءً على:

- الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من المناطق السبع المحتلة.

- تجريد ناجورنو كاراباخ من السلاح ونشر قوة سلام وأمن متعددة الأطراف.

– إعادة توطين النازحين وتمويل إعادة إعمار المدن والقرى التى دمرتها الحرب.

- وفى نهاية المطاف، الاستفتاء على وضع ناجورنو كاراباخ.

ومنذ ذلك التاريخ، تم التصديق على العديد من الوثائق، التى دعمتها الأمم المتحدة لاحقًا، من قبل حلف شمال الأطلسى ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومجلس أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي، لحل المشكلة وفقًا للقانون الدولي.

وبطبيعة الحال، يمكننا أن نصف هذا الحياد بحقيقة أن عضوين فى منظمة المؤتمر الإسلامي، تركيا وباكستان، حليفان لا يتزعزعان لأذربيجان ومع ذلك، فشلت التعددية فى حل الصراع الذى يندلع مرة أخرى.

عودة الحرب فى القوقاز

فى ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠، اندلعت حرب جديدة فى ناجورنو كاراباخ، هذه المرة أطلقتها أذربيجان، بدعم وتعاون تركى استراتيجى جديد ورسمى وحازم، وذلك بعد حوادث متعددة وقعت منذ عام ٢٠١٦.

هذه الحرب الجديدة، المكثفة لكن فى ناجورنو كاراباخ، ستستمر لفترة أقصر بكثير من سابقاتها، شهرين فقط، لكنها ستكون مميتة بشكل خاص: ما لا يقل عن ٧٠٠٠ إلى ٨٠٠٠ قتيل على الجانب الأرمني، و٤٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ على الجانب الأذربيجاني، وفقًا لـ أجهزة المخابرات الروسية والبريطانية.

لكن هذه المرة تتمتع القوات الأذربيجانية بالأفضلية لثلاثة أسباب:

١) إنهم أفضل تسليحا وتجهيزا مما كانوا عليه فى التسعينيات، لأنهم استعدوا باستخدام الأموال من عائدات النفط التى مكنت من شراء أسلحة وطائرات بدون طيار عالية التقنية من الأتراك والإسرائيليين، والإيطاليين ودول الناتو الأخرى بما فى ذلك.

٢) سمح فلاديمير بوتين فى البداية باستئناف الأراضى الأذرية السابقة فى كاراباخ التى استحوذ عليها الأرمن فى التسعينيات، بينما أوقف التقدم الأذرى فى أقصى الحدود، وذلك بمنطق التوازن ولكن أيضًا "لمعاقبة" الأرمن لأنهم وصلوا إلى السلطة، فى أرمينيا، فى مايو ٢٠١٨، رئيس الوزراء المناهض لروسيا نيكول باشينيان.

٣) ترسل تركيا أردوغان أسلحة وطائرات بدون طيار، وتدعم الهجوم الأذربيجانى دبلوماسيا، ثم ترسل مرتزقة جهاديين عرب وتركمان من سوريا تم تسريبهم وتدريبهم من قبل سرية المرتزقة السادات التابعة للجنرال عدنان تانريفردي. قام هذا الصديق المقرب لأردوغان منذ عام ٢٠١٩ بتجنيد آلاف المقاتلين الإسلاميين والجهاديين المتمركزين، منذ فشل داعش والتمرد السنى المناهض للأسد، فى شمال غرب سوريا، فى منطقة خاضعة للسيطرة التركية (منطقة رسمية تحت السيطرة التركية). - اتفاقيات خفض التصعيد الروسية الإيرانية فى سوريا الموقعة خلال اجتماعات أستانا وسوتشى بين عامى ٢٠١٦ و٢٠١٨).

الأرمن يخسرون الحرب. يجب عليهم الاستسلام وإعادة العديد من الأراضى الأذرية فى ناجورنو كاراباخ وحتى أكثر من ذلك بقليل، مع الممر الذى يربط أذربيجان بتركيا عبر ناختشيفان (جمهورية تتمتع بالحكم الذاتى ويبلغ عدد سكانها ٤٠٠ ألف نسمة، يسكنها الأذريون ولكن فى السابق كان الأرمن الذين طردوا منها)، كل هذا داخل حدود أذربيجان. فى إطار المفاوضات بين روسيا وتركيا، تتواجد لأول مرة فى الخارج القريب لروسيا (تمتلك روسيا قاعدتها العسكرية الوحيدة فى المنطقة فى أرمينيا، فى غيومري).

وتجدر الإشارة بشكل عابر إلى أنه فى سياق هذا العالم متعدد الأقطاب الذى يجرى تشكيله، ليست مجموعة مينسك المذكورة أعلاه هى التى حصلت على الموافقة على وقف إطلاق النار فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠، بل اتفاق ثلاثي.

علاقة ساخرة للغاية بين أذربيجان وتركيا وروسيا، مع استبعاد دقيق من شروط الاتفاقية الرعاة الغربيين لمجموعة مينسك (فرنسا والولايات المتحدة): تتعهد يريفان بإعادة مقاطعتى أغدام وكلباجار إلى باكو؛ إنشاء ممر فى لاتشين؛ عودة النازحين ستتم تحت مراقبة الأمم المتحدة؛ وبشكل أكثر تحديدًا، فى اليوم التالى لتوقيع الاتفاق، تم نشر ألفى جندى روسى على طول خط الجبهة السابق.

فى الواقع، كان أحد أهداف الحرب طويلة المدى للأذربيجانيين، بخلاف استعادة الأراضى الأذرية التى استولى عليها الأرمن فى عام ١٩٩٣، يهدف إلى الحصول على "ممر ميغري" الشهير، وهو أمر مهم للغاية على المستوى الاستراتيجى والأيديولوجي. شريط بعرض عشرة كيلومترات يربط الأراضى الأذربيجانية بجيب ناخيتشيفان الأذربيجانى الواقع داخل أراضى أرمينيا.

وبالتالى فإن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على إنشاء ممر على الأراضى الأرمينية، والذى سيربط جيب ناخيتشيفان الأذرى بأذربيجان. ويعد هذا انتصارا للأذربيجانيين، لأن هذه المنطقة، جغرافيا، لها حدود فقط مع تركيا وأرمينيا وإيران، ولكن ليس لها أى تواصل إقليمى مع بقية أذربيجان.

وفى الواقع، مع حق المرور هذا، فإن حلم القوميين الأتراك، الذين أرادوا دائمًا، منذ الإبادة الجماعية للأرمن عام ١٩١٥، إنشاء "نقطة الوصل" بين المتحدثين باللغة التركية من تركيا والقوقاز، على وشك أن يتحقق. فالاستمرارية الإقليمية أصبحت الآن ممكنة وقابلة للتوسيع. من الواضح أن مسألة ناجورنو كاراباخ لم تنته من تسميم منطقة القوقاز بأكملها، على خلفية القومية الوحدوية والطاقة الجيولوجية.

ألكسندر ديل فال: كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو» وأستاذ العلوم الجيوسياسية فى جامعات فرنسية.. تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يقدم، لنا، تأصيلًا تاريخيًا لأزمة إقليم ناجورنو كاراباخ.