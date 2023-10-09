تصل للسجن المشدد.. تعرف على الموقف القانوني لـ"أحمد طنطاوي" بعد تزوير توكيلات الانتخابات

كشف عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، الموقف القانوني لـ أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل بعد تزوير توكيلات له في بعض المحافظات.

وقال المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن تزوير توكيلات لأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسة يعد جريمة تزوير في مستندات رسمية، كما أن قانون العقوبات تصدى للتزوير المحررات الرسمية واعتبرها جناية.

وتابع: وفقا للقانون فهناك عقوبتان تم ارتكابهما، الأولى صناعة محرر مزور، والثانية استعمال المحرر المزور في غرض آخر، يعد جريمة أخرى، كما أن العقوبة الجنائية قد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد.

وأكمل: من المحتمل تزيد العقوبة لو تم عرض الأمر على القاضي الجنائي، مشددا على الالتزام بالجانب الأخلاقي والسياسي في أكبر استحقاق دستوري تخوضه البلاد.