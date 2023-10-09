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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تصل للسجن المشدد.. تعرف على الموقف القانوني لـ"أحمد طنطاوي" بعد تزوير توكيلات الانتخابات

عبدالله المغازي،
عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري
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كشف عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، الموقف القانوني لـ أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل بعد تزوير توكيلات له في بعض المحافظات.

وقال المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن تزوير توكيلات لأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسة يعد جريمة تزوير في مستندات رسمية، كما أن قانون العقوبات تصدى للتزوير المحررات الرسمية واعتبرها جناية.

وتابع: وفقا للقانون فهناك عقوبتان تم ارتكابهما، الأولى صناعة محرر مزور، والثانية استعمال المحرر المزور في غرض آخر، يعد جريمة أخرى، كما أن العقوبة الجنائية قد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد.

وأكمل: من المحتمل تزيد العقوبة لو تم عرض الأمر على القاضي الجنائي، مشددا على الالتزام بالجانب الأخلاقي والسياسي في أكبر استحقاق دستوري تخوضه البلاد.

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عبدالله المغازي أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل للانتخابات الرئاسة
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