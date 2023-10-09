وزيرا خارجية سوريا ولبنان يبحثان هاتفيًا التطورات الأخيرة في غزة

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، التطورات الأخيرة في غزة، والتحضيرات لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الاتصال تطرق إلى الزيارة التي يعتزم الوزير بو حبيب القيام بها إلى سوريا لمناقشة مسألة عودة اللاجئين، ووضع حد لكل ما يعيق هذه العودة.

وقدم الوزير اللبناني، تعازيه في ضحايا الكلية الحربية بحمص، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب سوريا في هذه المحنة، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ودوام الاستقرار في الجمهورية العربية السورية.

من جانبه، عبّر الوزير المقداد عن امتنانه للمشاعر الطيبة التي نقلها الوزير اللبناني، مؤكدًا ضرورة تعزيز العمل العربي في هذه الأوقات الصعبة بما يضمن تحقيق المصالح العربية المشتركة في جميع المجالات، والتصدي للجرائم التي يقوم بها الإرهابيون والاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة مخططاتهم، وأطماعهم في المنطقة العربية.