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الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مران اليوم

اشرف نصار بصحبة بابا
اشرف نصار بصحبة بابا فاسيلو
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اجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بالجهاز الفني واللاعبين قبل إنطلاق مران اليوم للتأكيد علي ثقة مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ولجنة الكرة فى الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية مع عودة منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز
التى ستشهد العودة الحقيقية لفريق البنك الأهلي 
وفى ختام الاجتماع تعاهد الجهاز الفني واللاعبين علي بذل أقصى درجات الجهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة.

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نادي البنك الاهلي الأهلى أشرف نصار اللواء أشرف نصار
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