تحذيرات من مخطط دفع الفلسطينيين للنزوح الجماعي باتجاه الحدود المصرية

حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات النزوح الجماعي.

وقالت المصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مصر لم تتوانى منذ تفاقم الأوضاع في الاراضي المحتلة عن التدخل، وكثفت اتصالاتها بكافة الاطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأكدت المصادر، أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.

وشددت المصادر على خطورة دعوات النزوح لأنها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة.

وحملت المصادر، سلطة الاحتلال مسؤولية ضرورة ايجاد ممرات انسانية لنجدة شعب غزة، مؤكدةً ضرورة الاستجابة لصوت العقل وايقاف العمليات العسكرية بشكل فوري.