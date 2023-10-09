رئيس جامعة المنوفية يشهد ختام مسابقة هاكثون تحدى ناسا لتطبيقات الفضاء 2023

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ختام مسابقة هاكثون تحدى ناسا لتطبيقات الفضاء 2023 بكلية الذكاء الاصطناعي.

وأعلن فوز فريق كلية الذكاء الإصطناعي بالمركز الأول في مسابقة NASA SPACE APP ، وفوز فريق كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية بالمركز الثاني و تاهيلهما للمشاركة في المسابقة العالمية ، حيث تستضيف الكلية مسابقة هاكثون تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء 2023 ، وهي ثاني أكبر نسخة على مستوى مصر وتعد جامعة المنوفية أول جامعة تستضيف المسابقة على مستوى الدلتا ،وقد تمت الفعاليات تحت إشراف الدكتور أسامة عبدالرؤوف عميد الكلية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة علي حرص جامعة المنوفية متمثلة بكلية الذكاء الإصطناعي من خلال نادي ريادة الأعمال الذي يستضيف هذه المسابقة العالمية والتي تنظمها وكالة ناسا منذ عام ٢٠١١ ، والتي يشارك فيها أكثر من ٨٠ دولة و ٢٥٠ مدينة و١٥٠ ألف متسابق علي مستوى العالم، معرباً عن سعادته باستضافة الجامعة النسخة المحلية من هذا الهاكثون في محافظة المنوفية .

و أوضح القاصد ان المسابقة يشارك بها أكثر من ٤٠٠ متسابق واكثر من ٩٠ فريق ممثلة في مشاركة ١٠ جامعات وفرق من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وفرق من اكاديمية العلوم وقد واسفرت نتائج المسابقة عن فوز و تأهل ٣ فرق منهم للمسابقة العالمية حيث فازت كلية الذكاء الإصطناعي بالمركز الأول و كلية الهندسة الإلكترونية بالمركز الثاني ،ومدرسة ستم بالغربية بالمركز الثالث .

وأشار رئيس الجامعة إلي ان المسابقة هي تحدي عالمي تنظمه وكالة ناسا الأمريكية لمصممي البرامج الذكية (The National Aeronautics and Space Administration)

وتستهدف المسابقة المبرمجين والتقنيين والمبتكرين للالتقاء واستخدام البيانات المفتوحة من وكالة ناسا وشركاتها من وكالات الفضاء لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجهنا على سطح الأرض وفى الفضاء، وتستضيف الجامعة النسخة الخاصة بمدينة شبين الكوم إيماناً منها بقدرة أبناء الجامعة وأبناء الكلية على العمل على التحديات العالمية والمشاركة بها.

وقدم الدكتور أسامة عبدالرؤوف درع الكلية للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة تقديراً لدعمه ومساندته وتشجيعة للطلاب والطالبات المشاركين وتحفيزهم ودفعهم لإيجاد حلول مبتكرة تخدم المجتمع والوطن والعالم أجمع بعقول مصرية .

وأضاف عميد الكلية ان الفرق الفائزة في المسابقة هي

1. Sky Trackers من كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية

Ai menofia

2. The Little Astronaut من كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف بجامعة المنوفية

Electronic Engineering Menofia

3. Sea Saversمن مدرسة ستم بالغربية

Gharbiya stem school