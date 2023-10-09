منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية تستقبل 824 ألف مواطن خلال سبتمبر

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي استقبلت 824 الف مواطن خلال سبتمبر في وحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة .

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الاسرة وصرف الألبان وتوفير مستلزمات مكافحة العدوي والتشغيل مع تكثيف المرور الداعم علي كافة المنشات الصحية لمساعدة الفريق الصحي وتدريبه علي راس العمل.

وأشار الطنبولي إلى أنه تم رفع عدد عيادات لمنظومة العيادات المسائية وإلى 27 منشآة ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.

كما لفت إلى تدريب عدد 125 طبيب تكليف علي كافة البرامج الفنية والادارية علي مدي شهر بادارة التدريب لتقديم الخدمة بصورة جيدة وتم التاكيد علي حسن مقابلة المواطنين وتقديم الخدمة الصحية بابتسامة مع استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و 100 يوم صحة ( الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة -حقك تنظمي -المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية).

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