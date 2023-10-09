ads
الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية تستقبل 824 ألف مواطن خلال سبتمبر

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد المنشآت الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية تحت  إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي  استقبلت 824 الف مواطن خلال سبتمبر  في وحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة .

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الخدمات  تضمنت  الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الاسرة وصرف الألبان وتوفير مستلزمات مكافحة العدوي والتشغيل مع تكثيف المرور الداعم علي كافة المنشات الصحية لمساعدة الفريق الصحي وتدريبه علي راس العمل.

وأشار الطنبولي إلى  أنه تم رفع عدد عيادات لمنظومة العيادات المسائية وإلى 27 منشآة ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.

كما لفت إلى تدريب عدد 125 طبيب تكليف علي كافة البرامج الفنية والادارية علي مدي شهر بادارة التدريب لتقديم الخدمة بصورة جيدة وتم التاكيد علي حسن مقابلة المواطنين وتقديم الخدمة الصحية بابتسامة مع  استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و 100 يوم صحة ( الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة -حقك تنظمي -المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية).

IMG-20231009-WA0014
IMG-20231009-WA0014
IMG-20231009-WA0016
IMG-20231009-WA0016
IMG-20231009-WA0018
IMG-20231009-WA0018
IMG-20231009-WA0019
IMG-20231009-WA0019
IMG-20231009-WA0022
IMG-20231009-WA0022
IMG-20231009-WA0015
IMG-20231009-WA0015
IMG-20231009-WA0017
IMG-20231009-WA0017
IMG-20231009-WA0020
IMG-20231009-WA0020
IMG-20231009-WA0021
IMG-20231009-WA0021
ads
100 يوم صحة إدارة الرعاية الأساسية الاعتلال الكلوى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالدقهلية
ads