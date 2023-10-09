محاولات جديدة لقيد الثنائي.. المصري يترقب حل أزمة عيد ومنصور

لا يزال المصري يسعى لإنهاء أزمة الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد من أجل المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس المصري في تصريحات صحفية: استفسرنا من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موقف الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد منذ 10 أيام.

وأضاف “عبد القادر”: حتى الآن لم يحدد اتحاد الكرة موعد التحقيق مع الثنائي من أجل إنهاء الأمر بشكل رسمي.

وتابع: قررنا التقدم بشكوى رسمية إلى فيفا ضد اتحاد الكرة بسبب عرقلة استخراج بطاقات المباريات الخاصة بالثنائي أحمد منصور وأحمد عيد.

واختتم نائب رئيس المصري تصريحاته: لذلك ننتظر رد فيفا علينا وكذلك تحقيق اتحاد الكرة مع الثنائي.