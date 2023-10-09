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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محاولات جديدة لقيد الثنائي.. المصري يترقب حل أزمة عيد ومنصور

عيد وايمن منصور
عيد وايمن منصور
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لا يزال المصري يسعى لإنهاء أزمة الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد من أجل المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس المصري في تصريحات صحفية: استفسرنا من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موقف الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد منذ 10 أيام.

وأضاف “عبد القادر”: حتى الآن لم يحدد اتحاد الكرة موعد التحقيق مع الثنائي من أجل إنهاء الأمر بشكل رسمي.

وتابع: قررنا التقدم بشكوى رسمية إلى فيفا ضد اتحاد الكرة بسبب عرقلة استخراج بطاقات المباريات الخاصة بالثنائي أحمد منصور وأحمد عيد.

واختتم نائب رئيس المصري تصريحاته: لذلك ننتظر رد فيفا علينا وكذلك تحقيق اتحاد الكرة مع الثنائي.

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أحمد أيمن منصور وأحمد عيد نائب رئيس المصري الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا
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